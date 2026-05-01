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Borsa chiusa nell'Eurozona

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Borsa chiusa nell'Eurozona
(Teleborsa) - Oggi, 1 maggio, nell'Eurozona le contrattazioni sono chiuse in occasione della Festa del Lavoro.
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