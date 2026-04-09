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Male il settore beni di consumo italiano sul mercato azionario di Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Male il settore beni di consumo italiano sul mercato azionario di Piazza Affari
Giornata da dimenticare per il comparto dei beni di largo consumo, che retrocede a 123.269,66 punti, ritracciando dell'1,87%.
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