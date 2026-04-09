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Oro: 4.730,66 dollari alle 11:30
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09 aprile 2026 - 11.30
L'Oro vale 4.730,66 dollari l'oncia (0%) alle 11:30.
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