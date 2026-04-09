Milano 8-apr
47.092 0,00%
Nasdaq 8-apr
24.903 +2,90%
Dow Jones 8-apr
47.910 +2,85%
Londra 8-apr
10.609 0,00%
Francoforte 8-apr
24.081 0,00%

PALLADIUM dell'8/04/2026

Finanza
PALLADIUM dell'8/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile

Prepotente rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una salita bruciante del 9,61% sui valori precedenti.

Lo status tecnico di breve periodo del palladio mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.643,2. Rischio di eventuale correzione fino al target 1.503,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1.783,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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