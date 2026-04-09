PALLADIUM dell'8/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile
Prepotente rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una salita bruciante del 9,61% sui valori precedenti.
Lo status tecnico di breve periodo del palladio mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.643,2. Rischio di eventuale correzione fino al target 1.503,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1.783,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)