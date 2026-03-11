Milano 11:21
44.875 -0,72%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:21
10.334 -0,75%
Francoforte 11:21
23.660 -1,29%

PALLADIUM del 10/03/2026

Finanza
PALLADIUM del 10/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo

Aggressivo ribasso per il metallo prezioso, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita dell'1,89%.

Il quadro tecnico del palladio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.634,3, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.687,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.609,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
