PALLADIUM del 10/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo
Aggressivo ribasso per il metallo prezioso, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita dell'1,89%.
Il quadro tecnico del palladio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.634,3, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.687,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.609,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)