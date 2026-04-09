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Perde Salesforce sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Salesforce sul mercato di New York
Si muove in perdita il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,72% sui valori precedenti.
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