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Piazza Affari: performance negativa per NewPrinces

Migliori e peggiori
Piazza Affari: performance negativa per NewPrinces
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo agroalimentare italiano, che presenta una flessione del 2,95%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a NewPrinces rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di NewPrinces ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 17,96 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 18,87, mentre il primo supporto è stimato a 17,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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