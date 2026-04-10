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Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,33%

L'indice del listino high-tech USA avvia gli scambi a 25.165,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,33%
Il Nasdaq-100 avanza dello 0,33%, a quota 25.165,06 in apertura.
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