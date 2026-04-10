New York: al centro degli acquisti ARM Holdings
(Teleborsa) - Effervescente la società tech inglese che progetta chip, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,74%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ARM Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ARM Holdings rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 161 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 154. L'equilibrata forza rialzista di ARM Holdings è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 168,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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