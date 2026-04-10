New York: al centro degli acquisti ARM Holdings

(Teleborsa) - Effervescente la società tech inglese che progetta chip , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,74%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di ARM Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ARM Holdings rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 161 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 154. L'equilibrata forza rialzista di ARM Holdings è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 168,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```