A New York, forte ascesa per ARM Holdings
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società tech inglese che progetta chip, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,92%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ARM Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ARM Holdings rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di ARM Holdings sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 128,6 USD. Possibile una discesa fino al bottom 124,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 132,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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