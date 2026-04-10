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New York: brillante l'andamento di LyondellBasell Industries
Migliori e peggiori
,
In breve
10 aprile 2026 - 20.00
Rialzo marcato per la
società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione
, che tratta in utile del 3,04% sui valori precedenti.
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