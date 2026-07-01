Milano 17:35
51.605 -0,15%
Nasdaq 20:34
29.892 -1,27%
Dow Jones 20:34
52.345 +0,05%
Londra 17:35
10.478 -0,18%
Francoforte 17:35
25.040 +0,18%

New York: Interactive Brokers Group, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
New York: Interactive Brokers Group, quotazioni alle stelle
Brillante rialzo per la società americana di trading, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,59%.
Condividi
```