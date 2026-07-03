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New York: su di giri Northrop Grumman

Migliori e peggiori, In breve
New York: su di giri Northrop Grumman
Brillante rialzo per il fornitore di sistemi ed equipaggiamenti di difesa, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,59%.
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