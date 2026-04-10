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New York: in perdita Cadence Design Systems

Migliori e peggiori, In breve
New York: in perdita Cadence Design Systems
Pressione sulla società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,60%.
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