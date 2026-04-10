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/ New York: in perdita Cadence Design Systems
New York: in perdita Cadence Design Systems
Migliori e peggiori
,
In breve
10 aprile 2026 - 20.00
Pressione sulla
società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,60%.
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-4,62%
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