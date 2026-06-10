Milano 17:35
50.029 -0,46%
Nasdaq 22:00
28.508 -1,98%
Dow Jones 22:04
49.919 -1,87%
Londra 17:35
10.255 +0,27%
Francoforte 17:37
24.195 -0,97%

New York: in perdita Insmed

Migliori e peggiori, In breve
New York: in perdita Insmed
Ribasso per l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, che passa di mano in perdita del 5,30%.
Condividi
```