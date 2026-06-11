Milano
17:35
50.505
+0,95%
Nasdaq
19:18
28.669
+0,56%
Dow Jones
19:18
50.150
+0,46%
Londra
17:35
10.304
+0,48%
Francoforte
17:35
24.210
+0,06%
Giovedì 11 Giugno 2026, ore 19.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Adobe Systems scivola in fondo al mercato di New York
Adobe Systems scivola in fondo al mercato di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
11 giugno 2026 - 18.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso scomposto per il
produttore di Photoshop e Acrobat
, che esibisce una perdita secca del 4,74% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: performance negativa per Adobe Systems
New York: allunga il passo Adobe Systems
New York: exploit di Adobe Systems
New York: giornata depressa per Adobe Systems
Titoli e Indici
Adobe
-4,73%
Altre notizie
New York: i venditori si accaniscono su Adobe Systems
Broadcom scivola in fondo al mercato di New York
Lam Research scivola in fondo al mercato di New York
Tapestry scivola in fondo al mercato di New York
Cummins scivola in fondo al mercato di New York
Arista Networks scivola in fondo al mercato di New York
Guide
Risiko Bancario 2026: MPS dice addio a Siena e diventa l'ago della bilancia
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com'è cambiata la situazione?
leggi tutto