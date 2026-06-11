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Adobe Systems scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Adobe Systems scivola in fondo al mercato di New York
Ribasso scomposto per il produttore di Photoshop e Acrobat, che esibisce una perdita secca del 4,74% sui valori precedenti.
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