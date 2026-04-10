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New York: violenta contrazione per PTC

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per PTC
Ribasso scomposto per l'azienda di software globale, che esibisce una perdita secca del 4,84% sui valori precedenti.
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