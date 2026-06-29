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New York: violenta contrazione per Coherent

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per Coherent
Ribasso per la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che tratta in perdita del 6,59% sui valori precedenti.
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