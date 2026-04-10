Piazza Affari: risultato positivo per Prysmian
(Teleborsa) - Bene il gruppo specializzato nella produzione di cavi, con un rialzo del 2,98%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Prysmian mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,71%, rispetto a +4,54% del principale indice della Borsa di Milano).
Lo status tecnico dell'azienda produttrice di cavi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 120,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 117. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 123,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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