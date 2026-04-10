Piazza Affari: risultato positivo per Prysmian

(Teleborsa) - Bene il gruppo specializzato nella produzione di cavi , con un rialzo del 2,98%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Prysmian mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,71%, rispetto a +4,54% del principale indice della Borsa di Milano ).





Lo status tecnico dell' azienda produttrice di cavi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 120,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 117. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 123,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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