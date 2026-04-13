App IO accelera: boom di patenti digitali in Italia

(Teleborsa) - Sono già oltre 9 milioni le patenti digitali aggiunte su IO, l’app dei servizi pubblici gestita da PagoPA, tra nuove attivazioni e rinnovi di documenti disponibili in formato digitale. Un risultato che segna un nuovo passo avanti nella digitalizzazione dei servizi della Motorizzazione civile e conferma la diffusione crescente degli strumenti pubblici digitali nel settore della mobilità.



Inoltre, i servizi della Motorizzazione integrati nell’app IO dallo scorso aprile 2025 hanno registrato a oggi circa 10 milioni di utilizzi complessivi, consolidando il ruolo di questo canale mobile come principale punto di accesso digitale ai servizi dedicati ai cittadini. Tra questi, il servizio relativo alle patenti di guida si conferma il più utilizzato, con effetti concreti in termini di semplificazione amministrativa, accessibilità e gestione documentale.



Il dato più rilevante riguarda proprio la Patente di Guida digitale, disponibile tra i Documenti che possono essere aggiunti nella sezione Portafoglio dell’app IO, che - dall’introduzione di questa funzionalità a ottobre 2024 - a fine marzo di quest’anno ha raggiunto circa 9,2 milioni di attivazioni in totale, inclusi i rinnovi. Un risultato tra i più significativi, a livello nazionale, nell’adozione di un documento pubblico digitale. Ma l’esperienza digitale non si ferma qui: attraverso l’app IO, gli utenti possono anche consultare in modo semplice e immediato il saldo punti della patente tramite il servizio "Le mie patenti", che solo negli ultimi 12 mesi ha registrato 7,5 milioni di accessi; possono inoltre verificare lo stato amministrativo dei veicoli con il servizio "I miei veicoli", che conta già 1,2 milioni di accessi e seguire lo stato dell’avanzamento delle pratiche e dei realtivi pagamenti. Un ecosistema di strumenti che rende più rapido il rapporto con l’amministrazione e più immediata la gestione dei principali adempimenti legati alla mobilità.



È anche l’idea di un’amministrazione a portata di smartphone a segnare un ulteriore salto di qualità. Cresce infatti da parte degli enti il ricorso all’invio di messaggi personalizzati via app, che rendono più diretto, tempestivo ed efficace il rapporto tra amministrazione e utenti. Attraverso App IO, la Motorizzazione civile informa i cittadini su scadenze, aggiornamenti e principali adempimenti relativi ai documenti di guida. Nel mese di marzo sono stati raggiunti oltre 300 mila utenti, con il 73% dei messaggi letti aperto nello stesso giorno della ricezione: un dato che conferma l’efficacia del canale digitale non solo sul piano dell’accessibilità, ma anche su quello dell’interazione e della tempestività.



Soddisfazione viene espressa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale per un percorso che rafforza l’intero ecosistema digitale della mobilità, coinvolgendo cittadini, autoscuole, imprese del trasporto e operatori professionali. La digitalizzazione dei servizi della Motorizzazione civile contribuisce infatti a rendere le procedure più rapide, semplici ed efficienti, accompagnando la trasformazione della pubblica amministrazione in una direzione sempre più integrata, accessibile e vicina ai bisogni reali di utenti e stakeholder. In questa prospettiva, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) e PagoPA proseguono nel percorso di innovazione dei servizi pubblici per costruire un’amministrazione moderna, connessa e sempre più orientata all’uso quotidiano da parte dei cittadini.





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