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New York: andamento negativo per AppLovin

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per AppLovin
Pressione sulla piattaforma tecnologica di applicazioni, che tratta con una perdita del 2,44%.
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