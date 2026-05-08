Milano 17:35
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Dow Jones 18:01
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Pesante sul mercato di New York AppLovin

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York AppLovin
In forte ribasso la piattaforma tecnologica di applicazioni, che mostra un -8,62%.
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