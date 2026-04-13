BCE, de Guindos: aumento tassi dipenderà da come impennata greggio influirà su altri prezzi

(Teleborsa) - Qualsiasi aumento dei tassi
della Banca Centrale Europea dipenderà da come l'impennata dei prezzi del petrolio greggio
e di alcuni prodotti chimici, causata dalla guerra, influirà sugli altri prezzi
, ha dichiarato lunedì il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos
.
L'aumento dei tassi quindi dipenderà "dagli effetti di secondo livello
", ha affermato De Guindos durante un evento a Madrid, aggiungendo che la BCE non sarà in grado di scongiurare il primo impatto
della guerra con la politica monetaria, ma ne monitorerà attentamente gli effetti secondari.
A marzo, infatti, la BCE pur mantenendo i tassi di interesse invariati
aveva avvertito di essere pronta a inasprire la politica monetaria
qualora gli alti prezzi dell'energia si ripercuotessero sull'economia in generale, influenzando i prezzi di altri beni e servizi.
De Guindos ha affermato che la chiusura parziale dello Stretto di Hormuz
non solo farebbe aumentare i costi energetici, ma anche altre materie prime come alluminio, fertilizzanti e plastica probabilmente diventerebbero più costose.
Le parole di De Guindos arrivano dopo un fine settimana conclusosi con il fallimento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad
per porre fine alla guerra. Uno stallo che ha spinto i prezzi del petrolio nuovamente sopra i 100 dollari al barile
. E nel frattempo i rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona sono aumentati, avvicinandosi ai massimi recenti.
Il tutto sta portando gli operatori a stimare una probabilità del 70% di un terzo aumento dei tassi da parte della BCE entro dicembre
e la probabilità che un aumento dei tassi avvenga già ad aprile è salita al 45% dal 25% di venerdì sera.