UniCredit, de Guindos (BCE) critica Germania per opposizione a offerta su Commerzbank

L'intervista al FT

(Teleborsa) - "Anche dal punto di vista del settore bancario, sarà necessaria una certa modernizzazione perché la Germania ha un settore bancario molto frammentato. Credo che una qualche forma di riforma in tal senso sarebbe importante". Lo ha detto Luis de Guindos, vicepresidente uscente della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista al Financial Times.



A una domanda se quindi è favorevole al consolidamento nel settore bancario tedesco e al consolidamento transfrontaliero, ha detto: "Beh, siamo favorevoli al consolidamento transfrontaliero. Ma a volte è necessario un consolidamento a livello nazionale prima di poter procedere a un consolidamento transfrontaliero. Credo che sarà necessaria una qualche ristrutturazione".



Sull'opposizione del governo tedesco ai piani di UniCredit per l'acquisizione di Commerzbank , de Guindos ha affermato che "il problema principale di questo tipo di messaggi nazionali è che minano la credibilità dell'unione dei risparmi e degli investimenti. È molto difficile per i governi affermare di essere favorevoli all'unione dei risparmi e degli investimenti se poi dicono "Beh, no, siamo contrari a questa specifica operazione". Ma non è un problema che riguarda solo questo esempio specifico, succede ovunque. I governi sono molto simili nella loro tentazione di intervenire in accordi privati. Ma tali mosse vanno contro lo spirito del mercato unico".



A una domanda se l'accordo UniCredit-Commerzbank dovrebbe andare avanti, il vicepresidente della BCE ha replicato: "Credo di essere stato abbastanza chiaro. Applicherei le regole generali a questo caso. La nostra raccomandazione è di considerare l'area euro come un'unica giurisdizione con libera circolazione di capitali e azioni e un sistema comune di garanzia dei depositi".



Secondo l'economista spagnolo, in uno dei suoi ultimi interventi da vicepresidente della BCE, il consolidamento transfrontaliero "è un aspetto positivo perché si otterrebbero economie di scala. Una vera grande banca europea potrebbe competere con quelle americane. Le valutazioni potrebbero essere molto più elevate e si avrebbe anche la possibilità di ottenere finanziamenti a costi inferiori. Le banche sarebbero più diversificate".

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