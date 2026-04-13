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Borsa: Il Nasdaq-100 avanza dello 0,59% alle 19:30

Il Nasdaq-100 scambia a 25.263,61 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Nasdaq-100 avanza dello 0,59% alle 19:30
L'indice del listino high-tech USA riporta un modesto guadagno dello 0,59%, chiudendo a 25.263,61 punti alle 19:30.
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