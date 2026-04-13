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New York: Goldman Sachs si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
New York: Goldman Sachs si muove verso il basso
Pressione sulla banca d'affari americana, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,25%.
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