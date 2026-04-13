New York: i venditori si accaniscono su Goldman Sachs

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la banca d'affari americana , che esibisce una perdita secca del 4,25% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Goldman Sachs rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La tendenza di breve di Goldman Sachs è in rafforzamento con area di resistenza vista a 879,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 862,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 896.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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