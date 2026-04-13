New York: movimento negativo per Keurig Dr Pepper
(Teleborsa) - Pressione sul produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America, che tratta con una perdita del 3,14%.
L'andamento di Keurig Dr Pepper nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le tendenza di medio periodo di Keurig Dr Pepper si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 26,28 USD. Supporto stimato a 25,44. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 27,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```