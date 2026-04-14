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New York: movimento negativo per Baker Hughes Company

Migliori e peggiori, In breve
New York: movimento negativo per Baker Hughes Company
Ribasso composto e controllato per la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia, che presenta una flessione del 2,00% sui valori precedenti.
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