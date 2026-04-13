New York: scambi negativi per DexCom

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici , in flessione del 2,35% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di DexCom è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il grafico attuale di DexCom evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 61,83 USD. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 63,61. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 61,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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