New York: DexCom scende verso 60,26 USD
(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, che mostra un -5,89%.
Lo scenario su base settimanale di DexCom rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di DexCom mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 60,26 Dollari USA con area di resistenza individuata a quota 66,04. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 58,31.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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