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New York: seduta difficile per Edison International

Migliori e peggiori
New York: seduta difficile per Edison International
(Teleborsa) - In forte ribasso il distributore di elettricità, che mostra un -5,1%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Edison International, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, Edison International è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 74,31 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 70,62. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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