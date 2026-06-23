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New York: seduta molto difficile per KLA-Tencor

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta molto difficile per KLA-Tencor
A picco la compagnia tecnologica americana, che presenta un pessimo -10,37%.
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