New York: senza freni Adobe Systems

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di Photoshop e Acrobat , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,93%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Adobe Systems , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Adobe mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 230,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 243,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 222.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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