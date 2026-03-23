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Cadence Design Systems, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, In breve
Cadence Design Systems, prevale lo scenario rialzista a New York
Ottima performance per la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici, che scambia in rialzo del 4,03%.
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