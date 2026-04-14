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Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,52%

Il Nasdaq-100 inizia a scambiare a 25.514,55 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,52%
L'indice del listino high-tech USA allunga timidamente il passo dello 0,52%, dopo aver aperto a quota 25.514,55.
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