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Eurozona: l'EURO STOXX Media sale verso 268,83 punti

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: l'EURO STOXX Media sale verso 268,83 punti
Si muove con il vento in poppa l'indice del settore Media europeo, che arriva a 266,04 punti.
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