Milano 15:16
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Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Media
L'Indice del settore Media europeo ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 271,41 punti.
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