New York: luce verde per Oracle
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il principale fornitore di software aziendale, che mostra una salita bruciante del 6,75% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Oracle evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Oracle rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Oracle sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 168,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 164. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 173,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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