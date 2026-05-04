New York: in forte denaro Oracle

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il principale fornitore di software aziendale , che tratta in rialzo del 5,62%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Oracle rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di Oracle classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 185,2 USD e primo supporto individuato a 176. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 194,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```