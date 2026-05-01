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New York: amplia l'ascesa Oracle

Migliori e peggiori, In breve
New York: amplia l'ascesa Oracle
Prepotente rialzo per il principale fornitore di software aziendale, che mostra una salita bruciante del 6,98% sui valori precedenti.
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