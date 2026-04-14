New York: performance negativa per Chevron

(Teleborsa) - Pressione sul colosso petrolifero statunitense , che tratta con una perdita del 2,12%.



Lo scenario su base settimanale del gigante oil di San Ramon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 185,2 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 189,7. Il peggioramento di Chevron è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 182,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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