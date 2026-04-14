New York: performance negativa per Chevron
(Teleborsa) - Pressione sul colosso petrolifero statunitense, che tratta con una perdita del 2,12%.
Lo scenario su base settimanale del gigante oil di San Ramon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 185,2 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 189,7. Il peggioramento di Chevron è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 182,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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