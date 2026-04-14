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New York: rosso per Chevron

Migliori e peggiori, In breve
New York: rosso per Chevron
Rosso per il colosso petrolifero statunitense, che sta segnando un calo del 2,12%.
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