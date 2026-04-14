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/ New York: rosso per Chevron
New York: rosso per Chevron
Migliori e peggiori
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In breve
14 aprile 2026 - 16.10
Rosso per il
colosso petrolifero statunitense
, che sta segnando un calo del 2,12%.
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