New York: risultato positivo per Chevron

(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso petrolifero statunitense , che lievita del 2,60%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del gigante oil di San Ramon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di Chevron suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 187,4 USD con tetto rappresentato dall'area 190,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 185,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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