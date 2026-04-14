New York: scambi in positivo per Goldman Sachs
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca d'affari americana, con una variazione percentuale del 2,27%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Goldman Sachs più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Goldman Sachs, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 918,2 USD. Primo supporto visto a 897. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 882,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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