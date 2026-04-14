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New York: si concentrano le vendite su Fastenal Company

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Fastenal Company
Composto ribasso per il distributore statunitense di materiale industriale e da costruzione, in flessione del 2,88% sui valori precedenti.
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