Milano 13:00
47.791 +0,55%
Nasdaq 13-apr
25.384 0,00%
Dow Jones 13-apr
48.218 +0,63%
Londra 13:00
10.572 -0,10%
Francoforte 13:00
23.955 +0,89%

Parigi: senza freni Teleperformance

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: senza freni Teleperformance
Seduta decisamente positiva per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, che tratta in rialzo del 3,94%.
Condividi
```