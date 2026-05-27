Milano 17:35
49.579 -0,64%
Nasdaq 17:51
29.824 -0,59%
Dow Jones 17:51
50.617 +0,31%
Londra 17:35
10.505 +0,13%
Francoforte 17:35
25.178 -0,03%

Eurozona: senza freni l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: senza freni l'EURO STOXX Food & Beverage
Avanza con forza il settore Alimentare europeo, che continua gli scambi a 464,81 punti.
Condividi
```