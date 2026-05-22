Milano 17:35
49.511 +0,70%
Nasdaq 18:32
29.600 +0,83%
Dow Jones 18:32
50.741 +0,91%
Londra 17:35
10.466 +0,22%
Francoforte 17:35
24.889 +1,15%

Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,37%

Il CAC40 termina gli scambi a 8.115,75 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,37%
Parigi allunga timidamente il passo dello 0,37% e chiude a 8.115,75 punti.
Condividi
```