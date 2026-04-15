Milano 17:35
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Dow Jones 19:46
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Londra 17:35
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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (+0,09%)

Il DAX termina le contrattazioni a 24.066,7 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (+0,09%)
Chiude sulla parità Francoforte, che propone sul finale un +0,09% e archivia gli scambi a 24.066,7 punti.
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